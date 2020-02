ATP 500 | invicto no ano, Djokovic faz tira-teima com Tsitsipas

O invencível Novak Djokovic, que ainda não perdeu em 17 partidas disputas em 2020, tenta o terceiro título na temporada neste sábado (29), dia no qual enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas na final do ATP 500 de Dubai, às 12h (de Brasília). Número 1 do mundo, o sérvio terá pela frente um adversário com o qual costuma fazer partidas equilibradas. o grego, número 6 do mundo, já enfrentou Djokovic quatro vezes no circuito da ATP, e acumula duas vitórias, além de duas derrotas. Neste sábado, será o tira-teima entre os dois.

