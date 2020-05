Atividade econômica cai 33,7% em menos de 2 meses no Paraná

Paraná

Pandemia provoca perda de R$ 420 mi em ICMS em abril

Boletim mostra que queda na atividade econômica se acentuou e recuo chega a 33,7% desde 7 de março

Curitiba – O Paraná perdeu R$ 420 milhões na arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em abril de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019, de acordo com o novo boletim conjuntural elaborado pelas Secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes e da Fazenda e divulgado nessa quinta-feira (30). A queda foi de 19,5%, com correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O resultado aponta inflexão da trajetória de arrecadação registrada no começo do ano dentro da mesma faixa de tempo (até o dia 26 de cada mês). Em janeiro, o Estado alcançou R$ 2,79 bilhões de receitas de ICMS e, em fevereiro, R$ 2,46 bilhões.

O ICMS é a principal fonte de arrecadação do Estado e representa 59% da receita corrente líquida (RCL). O imposto é o termômetro da atividade econômica (industrial, comercial e do agronegócio) e da circulação de bens e mercadorias. No Paraná, a principal cadeia geradora até abril foi a de combustíveis (22,2%), seguida por energia elétrica (15,6%) e bebidas (7,4%).

Atividade econômica

O boletim conjuntural mostra que a queda na atividade econômica se acentuou nos últimos dias e recuou 33,7% de 7 de março a 26 de abril. No comércio e alimentação houve retração de 31,3% e o segmento industrial caiu 36,8%. O cálculo até 19 de abril apontava encolhimento de 28,8% (total), de -24% (comércio e alimentação) e -35,3% (indústrias). Os resultados sofreram influência do recesso de Tiradentes.

Dentre as macrorregiões, a norte, que engloba Londrina, e a oeste, de Cascavel e Foz do Iguaçu, tiveram queda de 29,7% e 29,6%, respectivamente.

Só que a redução mais expressiva na atividade industrial foi registrada no leste (litoral, Região Metropolitana de Curitiba, capital e Campos Gerais), com contração de 45,9%. A macrorregião noroeste, de Maringá e Paranavaí, registrou a maior queda no comércio e alimentos, com redução de 41,3%.

Isolamento

O boletim aponta que 11,4 mil que operam no Simples Nacional e 2,6 mil que operam no regime normal estavam fechadas no dia 28 de abril. Na separação por cidades, estão funcionando perto de 90% dos estabelecimentos em Cascavel e 87% em Ponta Grossa. Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba variam entre 75% e 80%.