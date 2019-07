Atingidos por PCH da Copel têm encontro para tentativa de acordo

Verê – Em torno de 130 famílias atingidas pelas obras da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Bela Vista, no sudoeste do Paraná, participam hoje em Verê de uma reunião pública. Segundo os atingidos, o encontro foi chamado pela Copel, proprietária da estrutura. Aos atingidos a informação repassada foi que a companhia apresentará uma proposta quanto ao direito e as reparações das comunidades e populações atingidas.

A reunião começa às 9h na Comunidade de Presidente Kennedy. O grupo de produtores pede, como formas de reparação, a chamada terra por terra, ou seja, conceder o mesmo espaço de terra em outro lugar; indenização em dinheiro conforme critérios de avaliação de mercado e com negociação ou reassentamento. Os produtores alertam que a Copel afirma serem “61 propriedades atingidos, a exemplo do que houve na Usina Baixo Iguaçu, onde seriam aproximadamente 350 famílias, mas no fim a soma chegou a quase mil”.

“Assim, acabam não contabilizando arrendatários, trabalhadores rurais, filhos ou outros atingidos como linha de transmissão e aqueles atingidos que ficarão a jusante da barragem. Então seriam no total de 100 a 130 famílias atingidas”, reforça o grupo.

A Copel não deu detalhes do que será apresentado.

Reportagem: Juliet Manfrin