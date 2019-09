Athletico tenta findar tabu fora de casa contra o Santos

Após comemorar vaga na final da Copa do Brasil, principais jogadores do Athletico serão poupados no Brasileirão Crédito: Athletico

Após comemorar vaga na final da Copa do Brasil, principais jogadores do Athletico serão poupados no Brasileirão Crédito: Athletico

Curitiba – A Série A do Campeonato Brasileiro chega à sua 18ª rodada neste fim de semana com as atenções voltadas a Flamengo e Santos, que dividem a liderança da classificação. O Rubro-Negro carioca leva vantagem nos critérios de desempate e aparece em primeiro lugar, e às 17h deste sábado (7) faz duelo de opostos com o lanterninha Avaí no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Já o Peixe praiano atuará às 16h de domingo em casa, contra o Athletico Paranaense.

Com a missão de vencer para continuar na cola do Fla – Santos e Flamengo serão adversários no próximo fim de semana, no Maracanã -, o time santista defende um longo tabu diante dos paranaenses.

O Athletico não sai vitorioso de uma partida como visitante diante do Santos há 13 anos. O último triunfo do Furacão foi pelas quartas de final da Libertadores de 2005. Naquela oportunidade, Aloísio fez os dois gols paranaenses na vitória por 2 a 0 em plena Vila Belmiro – o Athletico havia vencido a ida em casa por 3 a 2 e avançou à semi; depois terminou vice-campeão, diante do São Paulo.

Desde a última vitória do Athletico como visitante já ocorreram 13 partidas em solo paulista, todas com vitória do Santos, entre 2006 e 2018 – o confronto não ocorreu apenas em 2012, ano em que o time paranaense disputou a Série B.

Neste domingo, o Athletico chega embalado pela classificação à final da Copa do Brasil depois de ter eliminado o Grêmio num jogo eletrizante. Entretanto, pela decisão do título, que já começará quarta-feira (11), em Curitiba, contra o Internacional, o Furacão poupará jogadores e atuará com uma formação reserva na Vila Belmiro, onde o Santos está invicto em 2019.