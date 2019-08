Athletico perde para o Boca e é eliminado da Libertadores

Vitória do Boca eliminou o time paranaense.

O Athletico está eliminado da Libertadores 2019. Após perder em casa por 1 a 0 na ida, o Furacão foi derrotado novamente pelo Boca Juniors, por 2 a 0, dessa vez diante de uma Bombonera lotada, nesta quarta-feira (31), e se despediu da principal competição do continente. Ábila e Salvio fizeram os gols dos donos da casa.

A torcida do Boca comemorou muito a classificação para enfrentar a LDU na próxima fase. Já o Furacão foca agora nas disputas da Copa Suruga, Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil.