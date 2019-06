Assassinato no Cancelli tem ligação com irmãos Rossi

Filipe Raphael Ciqueira Chagas, 32 anos, assassinado a tiros no fim da manhã desta terça-feira (25) na Rua Pio XII, no Bairro Cancelli, em Cascavel, teria ligação com os irmãos Sandro e Robson Rossi. De acordo com fontes ligadas à polícia, ele teria comprado há poucos dias uma empresa do setor automotivo, que pertencia à família Rossi.

Os irmãos Rossi foram vítimas de tentativas de execução. Sandro Rossi, morreu no último dia 18 no HU (Hospital Universitário) de Cascavel, onde estava internado desde o dia 24 de abril, quando foi alvejado por mais de 20 tiros no Bairro Santa Cruz. Já Robson, foi alvo de tentativa de execução no dia 5 de junho, no Centro de CAscavel, quando dois homens em uma moto dispararam contra o carro em que ele estava mais de 30 tiros. Um deles atingiu o rosto da vítima. Robson foi preso no último dia 19, no velório do irmão Sandro, por estar portando uma pistola 9mm, de uso restrito.

O crime

Filipe Raphael Ciqueira Chagas transitava de carro pela Rua Pio XII, quando ao parar em um semáforo, dois homens em uma moto se aproximaram e disparam contra ele. Filipe foi alvejado e saiu do carro tentando fugir, os atiradores o perseguiram e dispararam novamente, no total foram mais de 15 tiros. Filipe morreu na hora.

Os autores fugiram e o crime é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Reportagem: Cláudia Neis