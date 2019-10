As cores dos chakras e o equilíbrio com a cromoterapia

A palavra chakra significa roda. Elas são os centros energéticos localizados na coluna vertebral e têm como função canalizar energias vitais e equilibrar os corpos físico, mental e espiritual. A cromoterapia pode auxiliá-lo com esse processo.

Cada chakra tem a energia de uma cor que é conduzida para o organismo por meio dos meridianos. O primeiro está localizado no fim da coluna vertebral, sua cor é a vermelha, intensa e estimulante, que nos ajuda a ter mais motivação e combater o desânimo.

O segundo chakra está na pélvis, é relacionado com as gônadas, glândulas reprodutoras. Sua cor é a laranja, que energiza, restaura e regenera. Cor da coragem, força e determinação.

O próximo chakra fica no pâncreas, uma glândula que tem a função exócrina e endócrina. Sua cor é a amarela, que atua na mente, ajuda no raciocínio e na criatividade.

O quarto está ligado a glândula Timo. Sua cor é a verde, que equilibra, tranquiliza e acalma.

O chakra cardíaco está ligado a glândula Timo, responsável pelo sistema imunológico. O quinto se comunica com a glândula tireoide e é representado pela cor azul, que simboliza a paciência, serenidade, ajuda a tranquilizar o corpo e a mente.

O sexto chakra governa a glândula pituitária que está localizada no centro do cérebro entre os dois hemisférios. A cor é o índigo que ajuda a equilibrar as energias e trabalha a intuição. O último chakra está no topo da cabeça. Sua cor é a violeta, muito espiritual, mística, e que ajuda nos desequilíbrios emocionais.

Fonte: Personare