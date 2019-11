ARTE E DANÇA: Escolas Municipais realizam apresentações culturais no Teatro

Nesta semana a agitação no Teatro Municipal de Toledo fica por conta dos alunos, da Rede Municipal de Ensino, as atividades envolvem estudantes, do Pré II ao 5º Ano. O evento que iniciou na manhã desta terça-feira (5), segue até quarta-feira (6) durante todo o dia, com apresentações voltadas às linguagens artísticas: a música, o teatro, dança, artes visuais, artes literárias e artesanato, trabalhos desenvolvidos em cada escola, no decorrer do ano letivo de 2019.

Com o intuito de promover momentos de conhecimento, reflexão e fruição por meio das produções artísticas, a 3ª edição do evento reúne 32 Escolas de Toledo, com aproximadamente mil alunos.

O evento oportuniza o compartilhamento de alegria, criatividade e talento, expressando a representação das manifestações culturais a partir de diferentes linguagens da Arte como, Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, que foram trabalhadas pelos professores das disciplinas de Arte e Educação Física.

“Um verdadeiro espetáculo no nosso teatro. Uma apresentação mais linda do que a outra! O que mais chamou a minha atenção é o envolvimento dos alunos, a autonomia e o protagonismo nas apresentações, demonstrando que os professores, trabalharam e muito com os conhecimentos e conteúdos que envolvem cada uma das danças, desta manhã.” destacou a Secretária da Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral.

Uma das Escolas Municipais que participaram das atividades foi a Escola Olivo Beal, com duas apresentações, uma delas, folclórica “Pau de Fitas” marcou o momento. A professora Fabrícia Nogueira foi a regente da apresentação e acompanhou de pertinho as atividades.

“Gostei muito das apresentações. É muito legal ver os nossos colegas mostrarem seus talentos e aprender cada vez mais”, contou a aluna Gabriela Yolanda da Escola Municipal Ecológica Professor Ari Arcassio Gossler.

Já para a aluna Isabela Vitória, de 8 anos, este é um momento de alegria e confraternização. “Estamos contentes por ter feito tanta coisa esse ano. Ficamos felizes com essas atividades fora da sala”.

Nos dois dias de atividades, além dos trabalhos expostos no salão de entrada do Teatro Municipal, serão realizadas diversas apresentações artísticas. Em cada período, os alunos tiveram e terão transporte e lanche, que também fazem parte das atribuições da Comissão de Organização deste evento.