Arrancada na Terra tem show previsto para São J. dos Pinhais

A arrancada na terra tem show previsto para São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Neste sábado e domingo, será disputada a segunda etapa da Copa Paraná de Arrancada na Terra, com a expectativa da participação de aproximadamente 100 competidores entre carros e motos.

A Copa Paraná deste ano será disputada em oito etapas. A primeira etapa foi disputada nos dias 15 e 16 de fevereiro, em São José dos Pinhais. A segunda será neste fim de semana, também em São José dos Pinhais. As demais etapas serão nos dias 4 e 5 de abril em São Mateus do Sul; 16 e 17 de maio, em São José dos Pinhais; 25 e 26 de julho, em São José dos Pinhais; 8 e 9 de agosto, em Ponta Grossa; 12 e 13 de setembro, em São José dos Pinhais; e 7 e 8 de novembro, em são José dos Pinhais.

Casal destaque

Diante das dificuldades impostas pela pista de terra, o talento e as decisões precisas dos pilotos vão valorizados. Entre os destaques da competição estão Daniel Gaspar da Silva e sua esposa, Solange Aparecida Soares Pimpão. O casal é sempre uma atração na arrancada na terra.

Solange sagrou-se vice-campeã da categoria Street Tração Traseira, quarta colocada na categoria Penélope e quinta na Super Street Tração Traseira. Já Daniel conquistou o nono lugar na categoria Super Street Tração Traseira.

Fórmula 1

A etapa de abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, que estava marcada para a madrugada deste domingo, com a realização do GP da Austrália, no Circuito de Melbourne, foi cancelada em função do coronavírus. As equipes já estão retornando à Europa, sem saber se o GP do Bahein, no próximo dia 22, será realizado ou não.

Fórmula Indy

A pandemia de coronavírus levou a organização a cancelar todas as etapas da categoria até o fim de abril.

No Brasil

No Brasil, por enquanto, provas de automobilismo estão proibidas somente no Estado do Rio de Janeiro, conforme determinação da Secretaria de Saúde do Estado. De acordo com a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), nos demais estados seguem as determinações das Secretarias de Saúde. A entidade deve cancelar ou adiar o Campeonato Sul-Americano de Kart, previsto para 22 a 25 de abril, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, porque tem a participação de pilotos de vários países. Os possíveis cancelamentos serão analisados caso a caso, de acordo com a aglomeração de pessoas em cada evento ou conforme as determinações das autoridades de saúde.