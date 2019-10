Armas e munições são apreendidas em Céu Azul

Por volta das 15h, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista de um Ford Ka, ocupado pelo condutor e sua companheira.

Diante do nervosismo do casal foi realizada uma verificação minuciosa, e ao retirar os forros laterais traseiros verificou-se que havia armas e munições escondidos dentro desse compartimento, totalizando 1533 munições de calibres variados e 2 armas longas do tipo espingarda calibre 12 , 2 revólveres 28 e 1 revólver calibre 22.

Aos policiais, o condutor disse que pegou as armas no Paraguai com um conhecido e em troca do pagamento de uma dívida levaria até a cidade de Telêmaco Borba/PR.

Diante dos fatos, o casal, as armas, as munições e o carro foram encaminhados para a Polícia Federal em Foz do Iguaçu , para o registro, a princípio, do crime de tráfico internacional de arma de fogo.