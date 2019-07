Arcano do mês: o julgamento

Reforçando a passagem para o segundo semestre de 2019 está “O Julgamento”, um arcano do Tarot que suscita mudanças muitas vezes repentinas e nem sempre desejadas, mas realmente importantes. Ele vem como um alerta sobre tudo o que consideramos imutável, estável e seguro.

De forma coletiva, julho é um tempo bastante propício para reavaliações e reflexões necessárias para que o ano de 2019 siga sendo significativo em nossas vidas, tanto afetiva, quanto profissional e até mesmo espiritualmente.

Se há uma palavra que descreva bem a energia desta carta é “transformação”. O Julgamento propõe um desapego do que não serve e um foco nas prioridades.

Mudar é natural e necessário em julho. Só saindo da nossa zona de conforto e das certezas inabaláveis é que podemos ter uma noção mais realista do tamanho do mundo. E é assim que começa a sentir o quanto é inútil brigar contra a vida.

No trabalho, a tendência que “O Julgamento” lhe traz é a de reorganizar a rotina de trabalho com novas esperanças e novas oportunidades de crescimento. O trabalho passa a ser visto com mais importância, porque tudo o que lhe coloca em movimento redireciona a vida e traz sentido à nossa própria trajetória.

Julho é o mês em que sentimos mudanças também no âmbito afetivo. Não só a demanda para os solteiros pode ser maior, fazendo com que pessoas novas apareçam dando seus recados, quanto um resgate dos bons momentos toma conta de quem namora, vai se casar ou já tem compromisso afetivo.

Além de uma abertura emocional, que faz com que a rotina se torne mais forte, “O Julgamento” aponta o retorno de situações ou assuntos do passado que são desenterrados pelo bem da relação. Isso indica que discutir ou resolver algo pendente é promissor nos dias de julho.

Para quem não está em uma relação, a tendência também é a de alguém do passado retornar. Em todos os casos, o mais prudente é manter a cabeça erguida e encarar tudo com o coração firme. Sem medo. O Tarot inspira coragem para enfrentar os desafios e para aproveitar as reorganizações de natureza afetiva. É tempo de cada um dar o melhor de si.

Fonte: Personare