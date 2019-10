Arábia vai investir US$ 10 bi do Fundo soberano no Brasil

Riad – Após a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Arábia Saudita, o fundo soberano do país decidiu investir US$ 10 bilhões no Brasil. O anúncio foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo e pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, nessa terça-feira (29). Dentro da agenda, Bolsonaro se reuniu com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

Os setores beneficiados pelos investimentos serão definidos em “comum acordo” pelos dois países, de acordo com Araújo. “Isso é o resultado desse empenho diplomático do presidente, da nossa visita, da relação que estamos contribuindo com a Arábia Saudita e todo o mundo árabe”, disse o chanceler.

Segundo Lorenzoni, não houve solicitação de contrapartida. Os investimentos serão feitos em até três anos. “Eles acreditam no Brasil. Todos os países têm plataformas de estratégias globais. O Brasil tem uma relação longa com eles, fundamentada na segurança alimentar. Indústrias brasileiras estão se preparando para se instalar aqui, nesta área, e eles desejam também acessar a América Latina a partir do Brasil.”

Ele citou a possibilidade de investimento em ferrovias, como a Ferrogrão, do Mato Grosso ao Pará.

Para Lorenzoni, é um aval para outros investidores: “Na medida em que um fundo soberano da relevância da Arábia Saudita toma essa decisão, isso vai facilitar e sinalizar para outros países também tomarem essa decisão e acreditarem fortemente no Brasil”.