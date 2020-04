Aprenda sobre os animais de poder do xamanismo

Quando você vê um animal que te chama muito a atenção. Não importa se você o vê pessoalmente ou em foto ou filme, ele tira o seu fôlego e faz seu coração bater mais forte. Pois bem, saiba que há grandes chances desse bichano ser seu animal de poder do xamanismo.

Os animais de poder do xamanismo (também conhecidos como Totem ou animais espirituais) são poderosas ferramentas de sabedoria, autoconhecimento e cura espiritual dos seres humanos.

Desde os primórdios do mundo, povos tradicionais reconheciam a importância de se caminhar ao lado do seu animal protetor. Isso porque eles acreditavam que cada pessoa carregava o espírito de um animal guardião que os guiava na melhor direção.

Além disso, ao trazer contigo a simbologia do seu animal de poder do xamanismo, você descobre traços da sua personalidade que, talvez, você não conhecia. Desse modo, fica claro como essa manifestação animal pode te ajudar a enfrentar dificuldades e a identificar soluções para os seus problemas.

Mais do que guias de proteção, os animais de poder do xamanismo aparecem como uma maneira de legitimar as situações que você vive, neste momento. Ou seja, sabe esse perrengue que você está enfrentado? Então, teu totem xamã simboliza essa passagem espiritual que você precisa encarar rumo a sua evolução.

Além do mais, os animais de poder do xamanismo representam a comunicação entre você e a sua essência de criação. Como uma conexão sobrenatural gerada desde o seu nascimento, a força animal vem do plano astral e atravessa a placenta da sua mãe para te proteger.

Além dos animais de poder do xamanismo, existem outros totens que fazem parte da religião, assim como:

O animal negro: simboliza sua luta contra as sombras, inclusive a sua própria sombra;

O animal dourado: representa a sabedoria ancestral;

O animal alado: te acompanha pelo seu caminho espiritual.

Dessa maneira, esses animais místicos te mostram que você faz parte do Universo e, por isso, sua alma também emana a energia da sua alma que une todos os seres.

Então, em geral, os animais de poder do xamanismo refletem o aprendizado espiritual necessário à evolução pessoal de cada pessoa.

Significado dos principais animais de poder do xamanismo

Abelha

No xamanismo, As abelhas trazem o poder da comunicação e organização. Sempre em harmonia com o grupo, a abelha trabalha arduamente e nunca reclama da sua missão. Além disso, o mel é visto como o néctar da vida, uma dádiva.

Águia

Conhecida como os olhos do universo, a águia no xamanismo é a visão ampliada capaz de te auxiliar a ver as questões da forma que são, isto é, sem ilusões. Iluminando o seu caminho, esse animal te ajuda a definir metas com bastante objetividade e clareza. Traduzida pela sua liberdade e pela capacidade de olhar além, a águia eleva suas orações para o universo.

Aranha

A aranha simboliza a criatividade e a perseverança para atingir seus objetivos, uma vez que ela tece o destino e os caminhos que te levam a conquistar seus sonhos. Aliás, no xamanismo, a aranha é livre para seguir suas próprias escolhas, com garra, coragem e paciência.

Alce

Calma, resiliência e autoestima são sinônimos do alce com um dos principais animais de poder do xamanismo. O alce opta sempre pela energia positiva e pelas relações verdadeiras e honestas, por isso, ele busca criar vínculos duradouros.

Baleia

A sabedoria ancestral é o traço mais marcante daquelas que possuem a baleia como animal espiritual. Isso porque ela guarda os registros da humanidade, já que tudo o que um dia passou pela Mãe Terra está preservado em seu subconsciente.

Beija-flor

O beija-flor significa a delicadeza e a leveza do amor como uma mensagem de cura aos corações aflitos. Ao pensar neste animal espiritual, a felicidade, a suavidade, a alegria e a energia positiva vêm à mente. Sempre conectado à espiritualidade, o beija-flor é um animal iluminado e imbuído na fé.

Boi

Esse animal espiritual simboliza o trabalho honesto e árduo, por isso, o boi costuma conquistar seus objetivos. A sua capacidade de agir com bom senso e reflexão mostra a importância de deixar de lado a teimosia frente às adversidades da vida.

Borboleta

Transformação, reconstrução e renascimento são as características que definem esse animal de poder do xamanismo. A borboleta inspira a transmutação de situações difíceis em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sua capacidade de se adaptar à todos os ambientes mostra a sua força de superar desafios.

Cabra

As pessoas que possuem a cabra como animal de poder do xamanismo são sempre bem-humoradas e positivas. Aliás, é com otimismo que vencem as dificuldades e ultrapassam os obstáculos.

Cachorro

O poder do cachorro é traduzido pela fidelidade, sinceridade, proteção e pureza. Sua energia de amor puro te acompanhará nos momentos mais difíceis, por isso, você nunca se sentirá só com um cachorro ao seu lado. É como se seu companheiro mais leal faça parte da sua própria essência.

Cavalo

Cavalo é um animal místico para o xamanismo, pois ele representa o poder da liberdade e o dom da clarividência. Dotado de um espírito livre, o cavalo persegue o caminho correto ao conectar-se com sua força interior.

Cobra

A cobra ou serpente como animal de poder do xamanismo significa a transmutação e o poder de cura. Além disso, a cobra está ligada à sensualidade e ao renascimento. Com uma alta capacidade de se adaptar, ela troca de pele como uma maneira de mudar velhos hábitos a fim de se regenerar.

Coelho

De acordo com o xamanismo, as pessoas que possuem o coelho como animal espiritual são prósperas e cuidadosas. Isso porque o coelho é o símbolo do sustento, do crescimento e da agilidade.

Coruja

A coruja reflete a sabedoria e o conhecimento místico, oculto e espiritual. Sendo assim, esse animal de poder possui o dom de enxergar aquilo que não conseguimos ver e invocar informações inexploradas da consciência humana.

Corvo

Corvo é um animal muito misterioso pela sua aura mágica e perspicaz, pois ele enxerga os seres humanos para além de estereótipos e imagens superficiais. O corvo representa a luz na escuridão e a sorte nos momentos turbulentos.

Elefante

Sem medo, os elefantes são autossuficientes, por isso, derrubam todos os obstáculos do caminho com confiança e precisão. Isso só é possível por serem animais dotados de uma inteligência ancestral única.

Gato

Os gatos são animais misteriosos que possuem o poder da mediunidade. Além disso, são habilidosos, independentes e livres, porém, buscam sempre o conforto e o bem-estar. Para entender esse animal de poder do xamanismo, é preciso mergulhar no mundo místico dos poderes ocultos.

Gavião

Gavião é um animal observador e forte. Ele representa a importância de enxergar com os olhos internos da alma os sinais enviados pelo universo. Com isso, esse animal espiritual te auxilia na busca pela energia da sua essência na hora de encarar um obstáculo.

Girafa

A girafa possui a facilidade de se conectar com o mundo astral, pois ela possui a visão do universo. Além disso, ela eleva a mente e clareia a consciência com sua energia reveladora.

Golfinho

O que vem a sua mente ao pensar no golfinho? Com certeza, características como felicidade, alegria, leveza e pureza, não é mesmo? Isso porque esse animal espiritual vive em harmonia interna e isso se expressa em seu equilíbrio com a natureza. Através da sua inteligência e do seu amor incondicional, o golfinho te estimula a sempre buscar a sua melhor versão de você mesma.

Gorila

Gorilas são animais agressivos, firmes e protetores. Por isso, são considerados os guardiões da terra e da espiritualidade. Esse animal espiritual é calmo até o momento que algo ou alguém o ameace. Aí, não tem paz interior que o segure.

Jacaré

O jacaré um animal que possui a agressividade primitiva e um enorme instinto de sobrevivência. Sendo assim, ele sabe como colocar todos os seus pensamento em ação quando for preciso, mesmo sob pressão.

Lagarto

Lagartos são animais místicos e enigmáticos. Não é à toa que acompanham as pessoas sonhadoras e iluminadas espiritualmente. O lagarto invoca a tranformação, a renovação e o otimismo.

Leão

Líder nato, o leão representa força, poder, prosperidade e coragem. Além disso, esse animal espiritual nunca foge de uma batalha quando o assunto é proteção das crias. Por isso, o leão expressa a energia da nobreza e segurança.

Leopardo

O xamanismo vê o leopardo como um guardião que protege espiritualmente os seres humanos das forças ruins o obscuras do universo. Promovendo a cura e a persistência, o leopardo é um dos principais animais de poder do xamanismo.

Lobo

O lobo representa o amor e a harmonia entre todos os membros da matilha e a natureza. Além do mais, eles são animais que inspiram lealdade e liderança para guiar os mais novos rumo ao desconhecido.

Mariposa

A mariposa possui a facilidade de se movimentar, até mesmo, na escuridão. Os nativos deste animal de poder do xamanismo são dotados da capacidade de transformação e metamorfose frente aos inimigos. Além disso, a mariposa tem a sensibilidade de ouvir as mensagens ocultas do mundo espiritual.

Onça

A onça é uma grande aliada do xamãs nos rituais de cura, uma vez que ela é capaz de agir com inteligência e agilidade, e atacar sem chamar atenção das suas presas. Além disso, esse animal carrega a energia de proteção dos espaços.

Pantera

A pantera libera os instintos mais primitivos, com isso, representa a energia ligada à coragem, sensualidade e poder. É um excelente mentor para superar medos e encarar desafios, já que possui em si o símbolo do feminino, do poder e da lua.

Raposa

A raposa cria as melhores estratégias para se livrar dos problemas. Para o xamanismo, é um animal ágil, astuto e inteligente. Além disso, a raposa alia a esperteza e a sutileza com o equilíbrio perfeito para tomar as melhores decisões.

Tigre

O tigre é um animal caçador, ou seja, ele sabe aproveitar as melhores oportunidades para atacar. Dessa maneira, ele utiliza sua energia estratégica e inteligência para avaliar todas as soluções e tomar uma iniciativa.

Urso

O urso valoriza a família, por isso preza pela proteção da comunidade. Mesmo tímido, esse animal é divertido e brincalhão. Além do mais, ele é o portador da cura física e espiritual e, para o xamanismo, ele é o guerreiro viajante dos caminhos espirituais.

Vaca

A vaca como animal espiritual simboliza a generosidade, bondade e paciência. Uma protetora do bem-estar da família, esse animal se mostra sempre leal e dedicado à harmonia do grupo. Por isso, a vaca é considerada muito trabalhadora e altruísta ao fazer esforços sem se queixar.

Como descobrir seu animal de poder do xamanismo?

Nem sempre aquele bichano que você tanto gosta simboliza seu totem. Para descobrir qual dos animais de poder do xamanismo é o seu mentor espiritual, é preciso fazer uma autoanálise profunda orientada por um profissional. No entanto, com vivências xamânicas e meditações guiadas com tambores também é possível encontrar teu animal espiritual.

É possível conhecer seu animal de poder sozinha. Para isso, você precisa estar profundamente conectada com a sua força interior e ter sua intenção clara dentro de si. Se você chamar por ele com a energia espiritual depositada na sua vontade, ele aparecerá para você.

Ao encontrá-lo, você passa a ter uma companhia espiritual que te dará a força necessária para ativar sua energia interior, uma vez que os animais de poder possuem a medicina específica para te orientar em todos os processos da sua vida.

Fonte: Astrocentro