Aprenda a melhorar  a energia da sua casa usando o Baguá

O Baguá é uma das principais ferramentas utilizadas no Feng Shui e é considerado o “mapa de energia”, analisando a energia em qualquer espaço. Ele é um espelho dividido em 8 trigramas com cada um deles consistindo em três linhas quebradas (Yin) ou inteiras (Yang). Esses trigramas representam os princípios fundamentais da realidade:

Fama e Reputação;

Abundância e Prosperidade;

Família e Comunidade;

Amor e Relacionamento;

Pessoas e viagens úteis;

Criatividade e Crianças;

Carreira e Missão de Vida;

Sabedoria e Conhecimento.

Os praticantes de Feng Shui usam o espelho Baguá para analisar a energia em um determinado espaço e criar um mapa das casas ou escritórios. Ao estabelecer os trigramas em quadrados 3 × 3, você tem a sabedoria e conhecimento, carreira e pessoas úteis e viagens na parte inferior.

Os praticantes usam este mapa para organizar o espaço para alcançar o chi positivo para os aspectos que você deseja melhorar. Ele também é comumente usado para uma abordagem holística.

A abundância e prosperidade, fama e reputação, amor e relacionamento está na parte maior do Baguá. No meio encontra-se família e comunidade à direita e criatividade e crianças à esquerda. No centro, saúde e vitalidade.

Nem todos os espelhos de Baguá Feng Shui são os mesmos. Um espelho Baguá plano ou convexo (abaulado) é usado para dispersar e desviar o chi destrutivo. Um espelho Baguá côncavo (afundado) é usado para diminuir os efeitos negativos de ter seu prédio voltado para um edifício muito maior (como um arranha-céu). Você também pode usá-lo se sua empresa enfrentar uma estrutura grande e sinistra, como um estacionamento.

O melhor local para pendurar o Baguá é logo acima da viga superior da entrada principal da sua casa, do lado de fora, assim você melhora a energia do ambiente e cria uma proteção.

Fonte: Astrocentro