Aprenda a fazer uma torta cremosa de tilápia Copacol

INGREDIENTES:

400 g de Filé de Tilápia Copacol;

1 dente de alho;

2 tomates sem sementes;

Azeite de oliva;

50 g de palmito picado;

50 g de azeitona sem caroço fatiada;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

200 g de requeijão cremoso;

Salsinha a gosto.

Para a massa:

100 g de farinha de trigo;

200 g de farinha de trigo integral;

1/2 colher de sopa de fermento em pó;

1 ovo;

50 g de queijo parmesão;

120 g de manteiga;

200 g de creme de leite;

1 gema de ovo para pincelar.

MODO DE PREPARO:

Corte o Filé de Tilápia Copacol, o dente de alho, os tomates, a e salsinha, reserve;

Aqueça o azeite em uma panela e doure o alho, adicione o peixe, o tomate o palmito e a azeitona, tempere com sal e pimenta, deixe cozinhar por 15 minutos, junte a salsinha picada e o requeijão, misture bem, reserve;

Coloque em uma tigela, a farinha de trigo, a farinha integral, o fermento, o ovo, o parmesão e a manteiga, amasse bem com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Em seguida adicione o creme de leite até dar liga. Amasse delicadamente até obter uma massa lisa, macia e homogênea. Deixe descansar por 15 minutos na geladeira;

Em seguida coloque pequenas porções de massa em formas para mini tortas (7 cm de diâmetro) adicione o recheio, abra o restante da massa com o rolo e corte com um cortador redondo de tamanho um pouco maior que o diâmetro das formas das tortinhas;

Cubra-as com estas rodelas de massa e pressione nas laterais para fechar, pincele com a gema do ovo batido por cima. Leve ao forno pré-aquecido até dourar.

Para acessar o vídeo dessa receita posicione o leitor de QR Code do seu celular na imagem abaixo: