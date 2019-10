Equipe do GDE de Foz do Iguaçu apreendeu na tarde desta quinta-feira(31), uma boa quantidade de substância análoga a cocaína em um guarda volume situado na região da vila portes.

O material estava no interior de um objeto aparentemente tratar-se de uma máquina de solda e foi enviado para análise pericial e as investigações seguem com a finalidade de localizar os responsáveis pela substância.