Aposte no bambu da sorte para energizar a sua casa!

O bambu da sorte é uma planta utilizada há milênios na China para atrair prosperidade e boas energias para todos os setores da vida! Além disso, é muito resistente e perfeito para ambientes internos, melhorando o astral, a energia e a aparência de sua casa. Aprenda como utilizá-lo para energizar a sua vida com as técnicas do Feng Shui!

Número de hastes do bambu da sorte

O número de hastes (ou caules) de bambu que você plantar representa um objetivo a ser alcançado, e a energia será direcionada para este setor específico.

Por exemplo, o número dois simboliza a união, ou seja, duas hastes atrairão amor e sorte em dobro! Três hastes trará vida longa, felicidade e prosperidade. Cinco hastes atraem energia da prosperidade para as áreas emocional, mental, espiritual, física e intuitiva.

Seis representam uma grande fortuna. Se deseja mais saúde, seu vaso deverá ter sete hastes de bambu. O número oito simboliza o crescimento e fertilidade. Nove hastes traz grande sorte e dez hastes uma vida plena. Agora, se deseja uma grande bênção divina para a saúde e prosperidade, 21 hastes devem ser cultivadas.

É recomendado que vasos com uma ou quatro hastes sejam evitados, pois esses números estão relacionados à morte.

A força dos elementos

Para aumentar ainda mais o poder do seu bambu da sorte, você pode unir os 5 elementos das tradições orientais no mesmo vaso: água, madeira, terra, metal e fogo. A madeira já está simbolizada pelo bambu e a água pelo líquido usado para cultivá-lo. Coloque pedras decorativas no vaso para, além de conter o elemento terra, deixar o arranjo mais bonito. Para que haja a energia do metal e atraia mais fartura, deixe uma moeda no vaso. Para representar o poder do fogo, amarre uma fitinha vermelha no arranjo.

Como cuidar

O bambu da sorte não requer muitos cuidados, mas também não deve ser abandonado, pois seu efeito seria o oposto do desejado. Regue com água filtrada e nunca deixe faltá-la. Essa planta também gosta de luminosidade, mas não de receber luz diretamente do sol. Prefira ambientes claros.

