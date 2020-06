Após três meses, Inglês retorna nesta quarta-feira

Londres – O Campeonato Inglês, que nos últimos anos foi alçado ao status de mais rico do planeta, retornará nesta quarta-feira (17), com dois jogos, após mais de três meses de paralisação devido a pandemia da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A bola rolará primeiro para Aston Villa e Sheffield United, em Birmingham. Horas depois, Manchester City e Arsenal jogarão no Etihad Stadium. As partidas estavam atrasadas, e com a realização delas, todas as equipes passarão a ter 29 compromissos realizados.

No sábado, terá início a 30ª rodada, na qual, inclusive o Liverpool poderá ser campeão. Para isso, precisa vencer o Everton e que o City perca para o Arsenal nesta quarta ou para o Burnley na segunda-feira (22).

Além da ausência de público, na retomada do Inglês haverá realização de testes de diagnóstico constantes, entre os envolvidos com as partidas, viagens em delegações pequenas, de até 37 pessoas por equipe, proibição de gestos como aperto de mão, entre outros.