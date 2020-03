Após perseguição, PRF apreende 287 Kg de maconha na BR-277 em Catanduvas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na madrugada desta quarta-feira (18), uma grande quantidade de maconha no km 549 da BR-277 em Catanduvas.

A apreensão ocorreu após a equipe da PRF dar ordem de parada para um veículo VW/Polo, com placas de Belo Horizonte -MG. O condutor desobedeceu a ordem e iniciou fuga. Após quatro quilômetros o condutor abandou o veículo e tentou fugir a pé em uma área de mata, porém, foi alcançado e detido pelos policiais.

No interior do veículo havia 287 Kg de maconha, que estavam sendo transportados no porta-malas e nos bancos traseiros. No veículo ainda havia um rádio comunicador que era utilizado para comunicação com o “batedor”.

O condutor, de 20 anos de idade, afirmou que pegou a droga em Medianeira-PR e levaria até Osasco-SP. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Catanduvas.