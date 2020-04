Após avaliação, Sanepar cancela rodízio nesta quinta-feira

A Sanepar informa que nesta quinta-feira (9) está cancelado o rodízio programado para hoje, após avaliação técnica das condições de abastecimento do sistema de Curitiba e Região Metropolitana. A companhia divulga tabela atualizada do sistema, do dia 10 (sexta-feira) até o dia 15 de abril, com normalização no dia 16.

O período de rodízio tem início sempre às 8h, com normalização prevista para as 8h do dia seguinte.

CONFIRA A TABELA AQUI

Todos os dias, a equipe técnica da Companhia avalia como estão as condições dos reservatórios para decidir se mantém ou não a programação de rodízio para aquele dia.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento, o reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, evitando desperdícios