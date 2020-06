A revitalização contará com instalação e adaptação de acessibilidade em todo o Parque, ampliação do lago, pista de caminhada, modernização paisagística, bancos e vegetação nova. Ainda será realizada a pavimentação asfáltica ao entorno do Parque, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente. A obra total tem o valor atual de R$ 1.7 Milhão