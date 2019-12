Apae realiza na quarta-feira o Bazar APAExonado

A Apae de Cascavel precisa mais do que nunca de sua doação e colaboração, para que possa manter a qualidade do trabalho dedicado às pessoas com deficiência. Neste sentido, espera contar com a participação da comunidade em mais uma edição do Bazar APAExonado, na próxima quarta-feira (11), das 8h às 16h, no ginásio de esportes da Apae de Cascavel.

Várias opções estarão disponíveis, com facilidade para o pagamento, em dinheiro ou no cartão. Será possível encontrar itens como roupas de ginástica, bermudas masculinas em tactel, roupas infantis, fraldas, mamadeiras e chupetas novas. Ainda haverá vestidos de noiva, aviamento, artigos para festas infantis, além de roupas e calçados. Os produtos são resultado de doações feitas pelo comércio de Cascavel.

SERVIÇO:

Evento: Bazar APAExonado

Data: 11/12/2019

Local: Ginásio de esportes da Apae

Horário: 8h às 16h