Apac: presidente da OAB pede discussão pública

Após o deputado estadual Coronel Lee se manifestar contra a instalação da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) no terreno doado pela prefeitura que fica na BR-369, área rural de Cascavel, o presidente da OAB-Cascavel, Jurandir Parzianello, saiu em defesa do projeto e pede discussão dos órgãos de segurança e também da comunidade em relação ao assunto. “Uma demanda pública como essa não pode ser prejudicada ou interrompia por um posicionamento que cria uma adversidade ou difunde algum preconceito. O debate é aberto, mas temos que fazer um debate apresentando os contrapontos e não apenas uma opinião motivada por paixões e preconceito. Por isso, como representante da OAB e do Cogesp [Conselho de Gestores de Segurança Pública de Cascavel], propomos que seja feita uma análise técnica da situação e que se busque uma convergência de ideias para encontrar a solução. Nós temos duas escolhas: deixar tudo como está, com superlotação e nenhuma recuperação dos condenados, ou discutir melhorias. Quem tem que definir isso é a sociedade”, ressalta Jurandir.

Ele ainda alerta para a importância do trabalho de ressocialização dos detentos realizado pela Apac: “A proposta da Apac é trazer o condenado de volta à sociedade regenerado. Em nenhuma das penitenciárias de Cascavel existe esse tratamento penal que a Associação realiza. Sem contar que não há gasto para o Estado, pois a Apac é autossuficiente”, garante.