Apac: Doação de terreno é aprovada

A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou na terça-feira (27), em duas sessões extraordinárias, a doação da área de 48,4 mil metros quadrados que pertencia ao Município de Cascavel para o Estado do Paraná. A área será destinada à construção da unidade prisional da Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) em Cascavel.

A doação formal era necessária para que a Apac entre na disputa dos R$ 11 milhões vindos do governo federal e que devem ser destinados à ampliação de vagas no sistema prisional. A associação tem dez anos para que unidade seja construída, caso não isso não ocorra, o terreno volta ao Município.

A coordenadora do projeto, juíza Claudia Spinassi, comemorou mais essa conquista. “Estamos muito felizes com a aprovação e agora vamos agendar uma reunião com o governador Ratinho Júnior e o secretário de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho Soares, para discutir a situação e esperamos o anúncio da licitação da obra”, antecipa Cláudia.

A reportagem procurou a Sesp para saber sobre o interesse na obra, mas não houve retorno.