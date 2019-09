Antigo Cense pode abrigar administração do Depen

Reportagem: Cláudia Neis

Diante da primeira sinalização positiva da Secretaria de Justiça para ceder o uso da estrutura que antes abrigava o Cense I (Centro de Socioeducação), no Bairro Coqueiral, ao Depen (Departamento Penitenciário), ainda não há definição de como a estrutura será utilizada.

A ideia inicial, lançada pelo vereador Rafael Brugneroto, era de transferir para o imóvel detentos da Cadeia Pública de Cascavel, já que o local está superlotado, abrigando mais de 160 presos em um espaço com capacidade para 16. Mas, por conta da falta de segurança no local, o Depen havia proposta abrigar ali as mulheres que hoje estão presas em Corbélia, necessitando ainda assim de uma adequação do local.

Agora, diante desse primeiro parecer, o coordenador regional do Depen, Thiago Correia, sugeriu outra possibilidade de uso do local: “Nós temos uma demanda reprimida de espaço para o corpo administrativo do Depen regional e, na primeira visita ao local, percebemos que talvez esse imóvel seja perfeito para abrigar esse setor, que hoje fica nas penitenciárias e que já não têm mais espaço para expandir os trabalhos, então essa seria uma opção”, explica Thiago.

Ele esclarece que essa sinalização positiva é apenas da Secretaria de Justiça, a quem pertence o prédio, mas que ainda são necessários trâmites em outras secretarias para que a ocupação do local seja confirmada.

Interdição

Durante boa parte dos anos em que esteve à frente da Vara da Infância e Juventude de Cascavel, o juiz Sérgio Kreuz brigou na Justiça para que o antigo prédio que abrigava o Cense I fosse interditado, até que conseguiu a construção de um novo prédio. Kreuz afirma que o antigo prédio não oferece segurança suficiente para abrigar presos, a menos que tenha passado por uma reforma significativa, o que não aconteceu.

Cadeia Pública

Quanto à superlotação da Cadeia Pública, Thiago Correia reconhece a necessidade de melhorias, mas afirma que o Depen está atuando para amenizar o problema. “Reduzimos cerca de 40% o número de detentos na Cadeia Pública e estamos trabalhando para reduzir mais ainda a quantidade de presos ali”, garantiu, embora não divulgou os números exatos alegando “questão de segurança”.