Anjo e horóscopo dos nascidos nos dias 25, 26 e 27 de maio

Horóscopo nascido em 25 de maio

Os nascidos a 25 de Maio são do signo de Gêmeos com a personalidade de Capricórnio. Não parece, mas são tímidos e reservados, discretos e inibidos. Seu número é o 28. A soma e a redução dá o 10 e o 1, do Sol, que indica liderança, responsabilidade, poder e solidão.

Horóscopo nascido em 26 de maio

Os nascidos a 26 de Maio são de Gêmeos com a personalidade de Aquário. São inteligentes e expansivos, com uma mente desenvolvida. Seu Q.I. é bem acima do normal. Seu número principal é o 29, formado de 2, da Lua e 9, de Marte. São duas influências muito diferentes. Mas juntos formam o 11, número que não se resume e nem se simplifica. Símbolo de evolução, solidariedade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 27 de maio

Os nascidos a 27 de Maio são de Gêmeos com a personalidade de Gêmeos – Carneiro. Possuem o raciocínio rápido e a inteligência fora do comum. Vivem ansiosos e impacientes, querendo que as coisas aconteçam com rapidez e perfeição. Seu número principal é o 30, formado de 3, número de Júpiter e de zero. Júpiter que representa a sabedoria adquirida pelos estudos, pela leitura e pelo aprendizado da vida prática, que adquirem no decorrer da existência. O 3 indica indecisão, como dois amores ao mesmo tempo.

Anjo do dia 25 de maio

O anjo protetor de hoje é Eiael ou Ayael, que confere vida longa e produtiva. Faz a iluminação divina Dá consolo e conforta nas adversidades da vida. Leva a obter sabedoria, a conhecer a verdade e a desfrutar a iluminação do espírito. Tem grande domínio sobre as mudanças e transformações. Atrai os assuntos do ocultismo, as coisas místicas e vida ao ar livre, bem como à solidão voluntária e a Filosofia. O Gênio contrário ama o erro, as palavras impensadas, as intrigas e os preconceitos.

Anjo do dia 26 de maio

O anjo protetor de hoje é Habuhiah, que tem o poder de conservar a saúde e de curar as doenças. Tem domínio sobre a fecundidade dos casais. Influi sobre a Agricultura, as flores e os jardins. Ajuda a ter colheitas abundantes. O Gênio contrário causa a esterilidade, provoca a peste e a fome. Influi sobre os insetos nocivos à terra e às plantas. Prejudica a produção da lavoura.

Anjo do dia 27 de maio

O anjo protetor de hoje é Rochel, que ajuda a reaver objetos perdidos ou roubados, assim como para localizar pessoas desaparecidas. Confere boa fama e há a possibilidade de se obter fortuna e poder. Conquista a simpatia da justiça para suas causas e reivindicações. Pode dar vocação para o Direito e a magistratura. O Gênio contrário domina os processos, testamentos e legados que se faz em prejuízo de herdeiros legítimos. Atua sobre os que causam a ruína nas famílias, provoca despesas e processos intermináveis.