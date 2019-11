Anjo do dia 02

Haziel é o anjo do dia. Ele ajuda a obter a graça de Deus e domina a bondade e a reconciliação. Quem nasce sob sua influência tem a graça e a misericórdia de Deus, pois sabe compreender e não julgar os erros alheios.

Anjo do dia 03

Aladiah é o anjo protetor do dia 03. Ele é invocado contra as doenças e a maldade. Quem nasce sob sua influência tem um bom coração, é correto em seus empreendimentos. São pessoas compreensivas, reservadas e dedicadas à pessoa amada.

Anjo do dia 04

O anjo protetor do dia 04 é Laoviah. Ele é invocado contra as fraudes e para obter a vitória. Influencia os grandes personagens que marcam a história e ajuda o homem a obter graças pelo seu talento natural. Quem nasce sob sua influência poderá descobrir muitas coisas que usará de forma prática no dia a dia.