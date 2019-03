O anjo que rege o dia 23 de março é Elemiah. Invoca-se este anjo, quando o espírito está atormentado ou se faz necessária uma reconsideração de atos. Este anjo domina as viagens, as expedições marítimas ou mesmo as psicológicas, ou seja, o esoterismo como fonte de conhecimento e resolução de problemas psicológicos. Influencia as descobertas úteis e auxilia a conhecer os traidores.