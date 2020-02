Ampliação do Hospital Ministro Costa Cavalcanti começa neste primeiro semestre

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) se prepara para dar início às obras de ampliação – com investimento de R$ 64,7 milhões da Itaipu Binacional – ainda neste primeiro semestre de 2020. Na primeira fase, começará a construção dos novos laboratório e serviço de nutrição, além da ampliação da Oncologia e do serviço de imagem. Para o segundo semestre, a expectativa é dar a largada para a principal estrutura a ser construída, a nova Unidade Materno-infantil, que terá 8 mil metros quadrados.

O detalhamento do plano de obras foi apresentado à diretoria da Itaipu nesta quarta-feira (12), pelo diretor-superintendente do hospital, Fernando Cossa. Foi a primeira vez que a diretoria completa da margem brasileira da binacional (Geral, Jurídica, Técnica, Administrativa, Financeira e Coordenação) reuniu-se com diretores do hospital. Após a apresentação, eles fizeram uma visita técnica às instalações.

“O HMCC é uma referência como hospital regional em diversas áreas, como no tratamento de câncer, UTI Neonatal, entre outros. Para a Itaipu, investir nesta ampliação, faz parte de um compromisso da empresa em proporcionar qualidade de vida para a população da região”, afirmou o diretor-geral da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Um dos fatores que atestam os bons serviços prestados, é que o Costa Cavalcanti encontra-se entre os poucos hospitais brasileiros (apenas 3,5%) que atingiram o nível 3 de acreditação (uma espécie de certificação da qualidade para serviços hospitalares). Acima do nível 3, existe somente a acreditação internacional. Conforme explicou Fernado Cossa, os investimentos têm o principal objetivo de dar sustentabilidade às atividades do hospital no longo prazo.

“Além da ampliação física, que aumentará a capacidade de atendimento, também estamos visando à qualificação e ampliação do quadro de médicos e colaboradores”, afirmou o diretor-superintendente do HMCC, acrescentando que o quadro de profissionais deve aumentar dos atuais 1.000 para cerca de 1.350.

Uma das estratégias adotada pelo hospital para atender à demanda por novos profissionais de enfermagem foi firmar uma parceria com a Uniamérica para a criação de um novo curso técnico nessa área. Os estudantes farão a parte prática no próprio hospital. A primeira turma começa no próximo mês de março e deverá se formar no final de 2021.

“A ideia é que esses profissionais passem por um processo simplificado de contratação, que dispensará a prova escrita, uma vez que eles já serão testados aqui mesmo”, explicou Cossa. “Para médicos de novas especialidades, acreditamos que a própria ampliação e o fato de o hospital ter uma acreditação nível 3, aliada à qualidade de vida oferecida por Foz do Iguaçu, deverá servir como um fator de atração para novos profissionais que desejarão atender a seus pacientes em uma estrutura como a que vamos oferecer”, completou.

Com o investimento previsto, de R$ 64,7 milhões, o HMCC irá aumentar o número de leitos dos atuais 202 para 260 e, posteriormente, para 280. A área construída, de 25 mil metros quadrados (m²), ganhará outros 12 mil m², além da reforma de 8 mil m² da estrutura atual.