Amaszonas amplia conectividade de Foz com países andinos

Foz do Iguaçu – A partir do dia 15 de dezembro, Foz do Iguaçu ganha um novo voo direto saindo do Aeroporto Internacional das Cataratas. A Amaszonas inicia as operações ligando a cidade para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e conexões a Cusco, no Peru, Iquique, no Chile, e La Paz e Uyuni, também na Bolívia.

O lançamento do novo voo ocorreu no Marco das Três Fronteiras, com a presença de representantes do turismo da fronteira trinacional e empresários. “Temos uma demanda grande na Bolívia de brasileiros indo para lá e também de estrangeiros, da Europa, da Ásia e dos EUA. Acreditamos que possamos trazer mais bolivianos para cá e também aproveitar para levar argentinos, paraguaios e mais brasileiros para conhecer as belezas da Bolívia e de outros locais. Estamos bem confiantes que teremos sucesso na operação”, destacou Giancarlo Alcalai, diretor comercial da Amaszonas no Brasil.

De acordo com números do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, de janeiro a outubro deste ano a visitação de bolivianos cresceu 29% em relação ao mesmo período do ano passado. O movimento de peruanos também cresceu 26% e de chilenos 16% em 2019, em comparação a ano anterior.

Frequências

Serão três frequências diárias com saída de Santa Cruz aos domingos, às terças e às quintas, e saída de Foz nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras. “O voo vai sair às 5h de Foz e a pessoa poderá almoçar em Cusco, por exemplo. É a conexão mais rápida que teremos para Machu Picchu. Isso é uma conquista muito importante. Esses novos voos, somados ao da Amaszonas, devem agregar 600 mil novos assentos de chegada e saída para o destino”, diz o secretário de Turismo Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Mundo andino

Na Bolívia, com a Amaszonas, é possível chegar a três destinos. O primeiro deles, Santa Cruz de la Sierra, é a cidade mais rica e multicultural do país, com opções de passeio pelo centro histórico, igrejas, museus e centros culturais.

La Paz recebe, anualmente, milhares de turistas interessados nos atrativos em cidades próximas. Outro destino no país é Uyuni, com seu incrível deserto de sal de 12 mil quilômetros quadrados.

No Peru, a Amaszonas voa até a antiga terra do império inca, que reúne a melhor infraestrutura turística do país. Cusco é um dos principais destinos para quem deseja conhecer o sítio arqueológico de Machu Picchu.

Já Iquique, no Chile, destaca-se pela orla marítima perfeita para um dia de sol à beira do Pacífico. A vida noturna é uma grande mistura cultural, com boa gastronomia nos restaurantes.

Irmandade

“Acredito que esse voo da Amaszonas vai nos aproximar muito do mundo andino, com o qual nós temos uma identidade maior do que com sol e praia. Esse voo vai permitir conexão para Cuzco e, de lá, para Machu Picchu. Em fevereiro, nós estaremos assinando um acordo de irmandade entre Machu Picchu, que é uma das 7 Maravilhas do Mundo moderno, e as Cataratas do Iguaçu, que é uma das 7 Maravilhas da Natureza, então, os dois destinos estarão muito mais próximos a partir do próximo ano”, explicou Piolla.