Amanhã é feriado; confira o que abre e fecha em Cascavel

Embora não seja feriado nacional, Corpus Christi costuma ser um ponto facultativo em que todo o setor público para e a iniciativa privada também dá uma pausa. Então, confira o que abre e o que fecha para se programar neste feriadão.

Em Cascavel, os mercados funcionam normalmente nesta quinta-feira. De acordo com o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel e região Oeste do Paraná), é de critério dos lojistas abrirem as portas, mas normalmente todos fecham.

O atendimento na prefeitura e em todas as repartições municipais ocorre nesta quarta-feira e só retoma na segunda-feira (24). As aulas também estão suspensas.

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs) não são interrompidos e concentram todo atendimento de saúde, já que as demais unidades básicas ficam fechadas até segunda-feira.

As farmácias básicas I e III abrem das 13h às 19h e a farmácia básica II abre das 7h às 13h nesta quinta-feira. Na sexta-feira o atendimento é normal.

A Agência do Trabalhador estará fechada na quinta e na sexta-feira. Os ônibus do transporte público seguem tabela de feriado nesta quinta-feira.

O Zoológico Municipal de Cascavel permanecerá aberto para visitação normalmente durante o feriado, das 8h às 17h30. O Lago Municipal ficará aberto das 6h às 22h todos os dias.

Os bancos atendem nesta quarta-feira, ficam fechados na quinta, mas voltam a atender na sexta-feira, em horário normal.