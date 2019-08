Alunos criam braços robóticos capazes de fazer cirurgias

Como deixar a aula de programação mais interessante para os alunos? Com uma pitada de robótica. Essa foi a resposta encontrada pelo professor Paulo Nunes, do Colégio Estadual Arnaldo Busato, em Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná.

Com o uso do Arduíno – uma placa utilizada para automação de circuitos eletrônicos como semáforos e ambientes interativos -, seus alunos do 2º ano do Ensino Médio do curso integrado em Informática estão desenvolvendo braços robóticos capazes de executar tarefas simples com alta precisão.

A ideia, segundo o professor, surgiu diante da necessidade de trazer para a sala de aula uma abordagem mais prática e descomplicada do conteúdo teórico da disciplina. “A proposta é proporcionar o contato com o sistema de programação de computadores e conceitos de informática, além de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de projetos de pesquisa através da robótica. Essas atividades têm também o aspecto da socialização dos alunos, pois são todas em grupo”, explicou Nunes.

Na prática

Com tecnologia na escola, hoje 38 alunos do colégio trabalham em quatro braços robóticos que podem ser controlados de várias maneiras e são capazes de executar tarefas de alta precisão, como fabricação de carros e até cirurgias. Os equipamentos, que estão em fase de desenvolvimento, serão apresentados na Feira de Ciências e Tecnologia da escola, em outubro.

A ideia foi recebida com empolgação pela turma, formada por muitos estudantes que pela primeira vez têm a oportunidade de aprender robótica e programação. “Para a maior parte dos alunos, a única oportunidade de desenvolver algo assim é no colégio. Muitos não dispõem de computadores em casa. O colégio almeja um projeto específico em robótica para ampliar essa prática para ouras turmas, em outros horários, contemplando assim um número maior de estudantes”, conclui Nunes.

O governo do Paraná já destinou R$ 175 milhões a programas de tecnologia para as escolas do Estado. Foram distribuídos computadores, impressoras, equipamentos eletrônicos, laboratórios móveis, notebooks e projetores, incluindo ainda a instalação de internet WiFi em 1,7 mil instituições de ensino da rede estadual.