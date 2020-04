ALERTA LARANJA: Temporal deve atingir a região oeste nesta segunda-feira

Um temporal deve atingir a região oeste nas próximas horas desta segunda-feira (6). São esperados entre 30 e 60 milímetros de chuva e a velocidade dos ventos varia entre 50 e 100km/h.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, às 13h a possibilidade de chuva é de 100% com queda de granizo, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em Foz do Iguaçu, um internauta registrou o mau tempo se formando no céu, nuvens carregadas já mostravam a tempestade se aproximando da fronteira por volta das 9h da manhã.

Segundo o boletim do Simepar, a manhã já apresenta mudanças do tempo entre o oeste e sudoeste do Paraná, pois chuvas e trovoadas avançam rapidamente pela região nas próximas horas. Por enquanto, nas outras áreas do Estado o predomínio é de sol e as temperaturas se elevam de forma mais expressiva.