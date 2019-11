Alécio entrega pauta de prioridades para Alvaro e Oriovisto

Reportagem: Josimar Bagatoli

O presidente da Câmara de Cascavel, Alécio Espínola (PSC), entregou ontem uma pauta de reivindicações para os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, ambos do Podemos. Alécio aproveitou o compromisso partidário dos senadores em Cascavel para entregar uma lista de bandeiras priorizadas pela sociedade civil organizada e representativas da cidade e da região. “Não podemos, nunca, perder a oportunidade de levar adiante nossas lutas, nossas bandeiras. Estamos pedindo que os senadores façam deles também as nossas reivindicações, atuando em favor de nossas prioridades no Senado Federal”, explicou o presidente do Legislativo local.

A lista de prioridades foi construída em consenso por diversas entidades da sociedade civil organizada. As prioridades são nas áreas de sanidade agropecuária, energia, infraestrutura e logística. “Algumas dessas reivindicações já são antigas, como a ampliação dos modais de transporte e a reestruturação do Trevo Cataratas e melhorias aeroportuárias”, lembrou.

Conforme o Ofício 137/2019 entregue aos senadores, a produção da região é de 14 milhões de toneladas ao ano e deve saltar para 21 milhões de toneladas até 2035. Por isso, as obras de transporte são tão importantes. Na área de sanidade agropecuária, por exemplo, o Paraná caminha para se confirmar como área livre de febre aftosa sem vacinação. Sem a imunização do rebanho, a Organização Mundial da Saúde entenderá que a região tem controle sanitário rigoroso na produção agropecuária e emitirá, até 2021, o status de área livre de aftosa sem vacinação. Esse título é bem visto por 65% dos mercados internacionais ainda a serem conquistados pelo oeste do Paraná, como Japão e Coreia do Sul.

A área de energia se configura como um gargalo que impede o crescimento industrial e das cooperativas na região. Outra demanda, além dos investimentos necessários em energia, é o pedido de isenção de ICMS por 12 anos sobre a energia alternativa (biomassa e biogás), produzida nas propriedades rurais e distribuída na rede. A Lei 19.595, de 2018, prevê isenção por apenas quatro anos. Também constam demandas a respeito de melhorias nas redes de distribuição, para evitar a oscilação e queda na energia, além de aumento na disponibilidade de energia no oeste.

O documento pede ainda esforços no sentido de promover a descentralização de investimentos para o desenvolvimento de empresas das mais diversas áreas, bem como o apoio à pesquisa e à inovação. As entidades fazem referência a uma nova licitação do pedágio, defendendo tarifas menores, execução de obras dos contratos e diálogo franco entre as partes. A lista é concluída informando que, “só assim, com união e trabalho, a região e o Estado crescerão e ofertarão mais oportunidades às suas comunidades”.