Ainda em fase de limpeza, Zoo de Cascavel reabre terça-feira

Equipes de poda continuam os trabalhos de limpeza no Zoológico Municipal de Cascavel. As tarefas dessa segunda-feira (11) se concentram na retirada do Pessegueiro-Bravo de cerca de 25 metros que caiu sobre o recinto da Cegonha Maguary e de mais duas espécies – Angico e Canela – que estão ameaçando cair próximo ao recinto dos leões e cujos técnicos ambientais já fizeram a liberação para o corte. Os trabalhos exigem o reforço de um caminhão munck para a retirada das árvores maiores que caíram com o temporal de sexta-feira (8) à noite.

De acordo com o coordenador do Zoo, Ilair Dettoni, até o fim da tarde o trabalho de limpeza deve ser concluído. “Ficarão ainda alguns consertos para fazer e que demora um pouco mais, como a calçada que o pinheiro [a Araucária de 35 metros] destruiu; são cerca de 5 metros que sofreram danos devido ao peso do tronco; e o recinto do Maguary, que precisará de serralheiro, o qual estamos contratando”, detalhou.

Esses trabalhos não impedem a reabertura do Zoo, que deve ocorrer nesta terça-feira (12). O Zoológico abre para visitação sempre de terça a domingo, das 8h às 17h30.

Destinação da madeira

Os troncos da reserva ambiental permanecem no habitat natural. Segundo Dettoni, os tocos da Araucária, serrados ainda no sábado (9), que são do pinheiro símbolo do Paraná, por serem protegidos por lei devem apodrecer no próprio Zoo. “Estamos estudando se a parte que estava sobre as trilhas será usada para bancos no próprio Zoo ou para camas nos recintos dos felinos”, detalhou Dettoni.