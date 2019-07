Agronegócio: Ratinho prestigia Show Pecuário

Cascavel – O governador do Paraná, Ratinho Junior, confirmou presença na quinta edição do Show Pecuário, evento criado com o objetivo de fomentar a pecuária do oeste do Paraná. Ratinho fará uma visita pelo Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel, das 15h às 16h. O Show Pecuário 2019 começa hoje e segue até o dia 26 de julho.

Criado em 2015 com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores de animais da região oeste do Paraná, o Show Pecuário é um dos eventos em maior ascensão da agropecuária paranaense.

Além da feira, dos expositores, da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o evento vai reunir animais entre bovinos de leite e corte, ovinos e equinos que vão participar de leilões, julgamentos e do balcão permanente de negócios. Palestras, workshops e reuniões também serão realizados ao longo dos quatro dias da feira. A grande novidade desta edição é a Vertical Agritech, evento promovido pelo Sebrae voltado às startups.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, é uma grande honra receber mais um governador no evento: “Em 2018 recebemos a [ex-governadora] Cida Borghetti e agora recebemos o Ratinho Jr. Isso mostra o reconhecimento que o governo tem sobre o agronegócio, que é o carro-chefe da economia do oeste e do Paraná”, destacou.

Mais de 40 expositores estarão presentes no evento e centenas de animais em exposição e à venda. A programação do evento está disponível no site www.showpecuario.com.br e nas redes sociais Facebook e Instagram do evento.

Leilão e julgamento da raça angus

Cerca de 20 exemplares angus serão admitidos no Show Pecuário 2019, que começa nesta terça-feira (23) no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel. O julgamento dos animais será na quarta-feira (24), a partir das 14h, sob o olhar do jurado Antonio Chaves Neto. O evento organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná segue sua programação até o dia 26 de julho.

A participação da angus é organizada pelo Núcleo de Criadores de Angus do Oeste e estarão participando da competição os criadores: Agassiz Linhares Neto, José Filippon, Reno Paulo Kunz, Rogério Francisco Stein e Gisele Remlinger Fernandes.

Segundo o presidente do Núcleo de Criadores Angus do Oeste do Paraná, Agassiz Linhares Neto, é satisfatório a raça estar participando da programação pelo quinto ano consecutivo: “Nós estivemos nas quatro edições anteriores e estamos muito contentes de participar novamente junto com outros núcleos de criadores”.

De acordo com Linhares, o Show Pecuário promove uma integração entre produtores rurais de várias regiões. “Na terça-feira, acontece um café da manhã de confraternização com todos os cerca de 500 produtores rurais convidados, evento que dará boas-vindas aos participantes”, destaca.

Leilão Angus Show

Outro destaque desta quinta edição do Show Pecuário é o Leilão Angus Show, que será no dia 25 de julho, a partir das 20h, no recinto de leilões do parque. Serão ofertados 30 reprodutores e dez matrizes angus avaliados através do Clarifide – marcador de DNA que fornece informações precisas para tomada de decisão sobre seleção, descarte e acasalamento.

Conforme Linhares, os animais que serão comercializados são excelentes promovedores da raça: “Além disso, são exemplares rústicos que podem ser utilizados no cruzamento industrial em todo o Brasil”, acrescenta.

O leilão terá transmissão ao vivo através do site do Canal da Pecuária (http://www.canaldapecuaria.com/).

Ratinho na região

Antes de visitar o Show Pecuário, o governador Ratinho Junior conhecerá a granja que implantou projeto pioneiro de produção de ovos no Brasil, no sistema de criação de galinha sem gaiola. Às 13h30 será inaugurado entreposto para distribuição do produto, com credenciamento do Sisbi (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal).

E, depois de visitar o Show Pecuário, a agenda se estende até Medianeira, onde, às 18h, Ratinho participa da abertura da AveSui South America, feira de aves, suínos, peixes e leite, considerada uma das maiores de proteína animal do continente. A feira ocorre no Lar Centro de Eventos.