Agronegócio é responsável por 33,9% do PIB paranaense, revela Ipartes

Cascavel – O agronegócio é responsável por 33,9% do PIB (Produto Interno Bruto – soma de toda a produção) do Paraná, valor que, em 2017, chegou a R$ 142,2 bilhões. Os estudos foram feitos pelo Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes.

“Empiricamente, já se tinha a convicção de que o agronegócio tem grande importância para a economia do Estado do Paraná”, disse o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara. “Agora temos esse trabalho do Ipardes para comprovar que, de cada R$ 100 gerados no Estado a cada ano, R$ 33,90 têm a ver com o agronegócio”.

No Brasil, nesse mesmo ano, o agronegócio teve participação de 21,4% no total de todos os bens e serviços produzidos, segundo cálculo do Cepea-Esalq/USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o que realça a força do agro paranaense.

Esta é a primeira vez que o Ipardes faz um estudo com a amplitude do realizado agora. Os técnicos levaram em conta dados existentes sobre a produção estadual entre os anos de 2012 e 2017. Entre as constatações está a de que o percentual se manteve mais ou menos estável durante todo esse período. Em 2012, o agronegócio representava 31,95% do PIB.

Dados

Em 2017, de acordo com a pesquisa Produção Agrícola Municipal feita pelo IBGE, o Paraná tinha 10,7 milhões de hectares destinados à produção de lavouras. Também segundo dados do IBGE, havia 1,5 milhão de hectares com floresta plantada e a área de pastagem ocupava 3,8 milhões de hectares.

Entre os principais produtos agrícolas paranaenses estão a soja, que teve grande crescimento no período estudado, milho e trigo. No setor pecuário, os destaques são para a avicultura e suinocultura. Já o setor de silvicultura também teve grande expansão no período, contribuindo para aumento do Produto Interno Bruto do agronegócio.

Portos do Paraná não vão parar

A Portos do Paraná emitiu nota para esclarecer que os portos de Paranaguá e Antonina não terão as operações paralisadas e que todas as atividades de carga e descarga, por navios, caminhões, ou trens, serão mantidas normalmente. A empresa pública reitera que está adotando todas as medidas de prevenção ao covid-19 e publicou a Ordem de Serviço 64/2020, com todas as ações que serão tomadas para proteger os trabalhadores e toda a comunidade.

“Os boatos sobre qualquer tipo de interrupção nas atividades portuárias são falsos e prejudicam a economia e país. O Porto de Paranaguá é a maior fonte de emprego e renda no litoral e tem um papel importante no comércio exterior, sendo essencial para o agronegócio e a indústria do Paraná e do Brasil. Por isso, a disseminação de fake news sobre o tema é um desserviço aos brasileiros”.