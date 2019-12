Afsu encara o Ampére fora de casa

Hoje ás 20h15 no ginásio Rondinha, o Umuarama Futsal vai disputar a primeira partida da final da Taça da Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS). O adversário é o Ampére Futsal, o jogo de volta já está com data marcada para segunda-feira (09) no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, ás 20h15.

Após fazer um excelente campeonato o Afsu conseguiu chegar a grande final invicto no campeonato FPFS em primeiro lugar no grupo ‘A’. No último jogo em casa no domingo (01) contra o São José dos Pinhais a equipe umuaramense venceu com o placar de 5 a 3, garantindo tranquilamente a vaga para a decisão. No jogo de hoje o time da Capital da Amizade sofrerá com dois desfalques sendo eles: Lucas Beque e o goleiro Lucas.

“Treinamos muito para esta última fase, estamos fazendo boas partidas, com estratégias bem ensaiadas, para o jogo de hoje estamos com boas expectativas para realizarmos um bom jogo e garantirmos a primeira vitória e assim acumular pontos para a final que acontecerá em casa, nesta próxima segunda” ressaltou o técnico Nei Victor.

Fonte: Tribuna Hoje News