Adelar Arrosi viabiliza mais 2,2 milhões em parceria para mais 16 mil metros de pavimentação urbana

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, acaba de autorizar licitação e contratação de obras que vão beneficiar a comunidade de Ibema, no Oeste do Estado. Na parceria com o governo estadual, por meio do Paranacidade, serão investidos no município soma de R$ 2,73 milhões, desses R$ 2,2 milhões liberados pelo Estado e R$ 537.277,68 em contrapartida da administração pública municipal.

O dinheiro vai ser destinado à pavimentação de vias urbanas, somando área quadrada de 16.668,14 metros de asfalto em CBUQ, serão considerados todos os serviços de pavimento, de piso intertravado, limpezas, remoções, terraplenagem, drenagem de águas pluviais, meio-fio de concreto com sarjeta, sub-base de brita, base de brita graduada, imprimação, pintura de ligação, revestimento com concreto betuminoso usinado a quente, além de calçada em paver, rampas para deficientes, plantio de grama, árvores, sinalizações vertical e horizontal, e outros.

Trechos

Os trechos de vias públicas alcançadas com a parceria do município com o governo estadual serão: rua Lino Beno Lenz entre a Goiás e a marginal da BR-277, rua Goiás entre a Pato Branco e a Lino Beno Lenz, rua Apucarana entre a Rio Grande do Norte e Pernambuco, rua Pernambuco entre a Apucarana e Maringá, rua Maringá entre a Pernambuco e Paraíba e Rua Maringá entre a Paraíba e Rio Grande do Norte.

O prefeito Adelar Arrosi, agradece o apoio, a dedicação de toda a equipe do governador e o trabalho decisivo do deputado estadual Ademar Traiano (PSDB), na liberação dos recursos para a execução de mais essas obras, informa que o trabalho fará muito bem à comunidade de Ibema. “Serão 15.291,34 metros quadrados de implantação sobre ruas de terra e 1.376,80 metros quadrados de recape sobre pedras irregulares, números expressivos e que deixarão Ibema ainda mais digna, melhorando consideravelmente a saúde, a qualidade de vida dos munícipes e bem preparada para um futuro que se mostra dos mais promissores”, diante de outros projetos importantes idealizados pelo prefeito em fase de captação de recursos para serem implantados no município conforme Adelar Arrosi.

Depois de licitadas e autorizadas, as obras deverão consumir 240 dias para ficar prontas. “Além de recursos próprios, a administração pública de Ibema viabiliza parcerias que permitem melhorias importantes e consistentes à sua comunidade. Assim, juntos, construímos um município melhor e com amplas condições para se desenvolver e gerar oportunidades à sua gente”, diz o prefeito, que cumpre o seu terceiro mandato no município.