Acusados de execução por R$ 180 vão a júri

Vão a júri popular hoje, no Fórum de Cascavel, Lorinei do Nascimento e Luiz Henrique da Silva, acusados da morte de Geovane Lino dos Santos, 17 anos. O crime aconteceu no dia 3 de junho de 2018, na Rua João Goulart, no Jardim Veneza, em Cascavel.

Geovane foi baleado no abdômen na frente da casa de Lorinei e ainda conseguiu chegar à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) que fica no bairro. Ele foi socorrido e encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel, mas não resistiu e morreu horas depois.

Os dois foram presos horas depois do crime e, na época, disseram que a motivação seria uma dívida de R$ 180 que a vítima tinha com eles.

A acusação é de homicídio qualificado, com a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com os autos do processo, Lorinei teria chamado a vítima que passava pelo local e, quando Geovane se aproximou, Luiz Henrique teria disparado contra ele.

Conforme o Ministério Público, a qualificadora é por conta da ausência de demonstração de agressividade, uma vez que a vítima foi chamada pelo apelido “Castor”, uma forma de fazê-la se aproximar mantendo a arma de fogo escondida e só quando Geovane estava perto disparar contra ele sem oferecer qualquer chance de defesa, pois estava desarmado e desprevenido.

A dupla permanece presa desde a data do crime. O júri começa às 13h.