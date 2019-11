Acusado de matar namorada é preso com veículo roubado

A Polícia Civil de Umuarama informou nessa segunda-feira (25) que Renato da Silva Souza, 34, foi detido e, Cruzeiro do Oeste. O homem é acusado de matar a namorada Tais Puquer Miranda, 20 anos, no dia 13 de setembro, no bairro Jardim Colibri, em Umuarama. Renato é acusado de atirar com uma arma de fogo de calibre 9mm na boca da vítima.

Conforme o delegado Gabriel Menezes, Renato foi preso pela PM após uma perseguição na rodovia. Ele estava em um comboio com três veículos preparados para o contrabando de cigarros. Na ocasião, Renato foi atuado em flagrante pelos crimes de receptação, resistência, organização criminosa e tentativa de homicídio. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. A prisão ocorreu na quinta-feira (21).

Após o crime, o acusado de feminicídio compareceu a Delegacia em Umuarama e afirmou que o disparo foi acidental. Contudo, há alguns dias a Polícia Civil informou que as investigações revelaram que a vítima estava tentando se separar do autor, mas ele não aceitava o término do relacionamento. “Havia entre o casal violência doméstica e Tais estava planejando sair de casa e ir morar com amigos”, disse o delegado após a realização da Operação Halloween – em 31 de outubro. “Acredita-se que o suspeito descobriu a intenção da vítima em fugir e veio a executá-la”, informou.

Durante a operação, Renato não foi localizado.

Detenção

Renato foi preso por PMs de Cruzeiro do Oeste na rodovia PR-323, perto do trevo de Cianortinho. Ele conduzia uma caminhonete roubada em maio, na cidade de Londrina.

Fonte: Tribuna Hoje News