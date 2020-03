Ações do Dia da Mulher contarão com agendamento de mamografias

Ações relacionadas ao Dia da Mulher, programadas para os próximos dias, em Cascavel, contarão com a presença de equipe do Ceonc Hospital do Câncer, realizando agendamento de mamografias gratuitas. A primeira atividade, com participação do Hospital, será nesta sexta-feira (06), no canteiro central da Avenida Brasil, próximo à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro. Trata-se da segunda edição do “Delas para Elas”, promovido pela Amic Oeste. O agendamento de mamografias ocorrerá durante o período da manhã, entre 8h30 e 12h.

Já no sábado (07) e no domingo (08), das 09h às 16h, o Ceonc Hospital do Câncer estará presente no evento “Reciclar é uma Beleza”, edição especial do mês da mulher. A atividade ocorrerá no quintal da Bio Extratus, localizado na Rua Érico Veríssimo, 708, no Alto Alegre. No dia 11, das 13h30 às 17h, as mamografias poderão ser agendas gratuitamente na Feira da Mulher, ao lado da prefeitura de Cascavel. Em todas as ações, além de agendar mamografias gratuitamente pelo SUS, o Ceonc realizará entrega de material educativo, lembrando que todo dia é dia de prevenção ao câncer de mama.

Sobre o câncer de mama

Segundo dados do Inca (Instituto Nacional do Câncer), as estimativas de incidência do câncer de mama para o ano de 2020 indicam o surgimento de pelo menos 66.280 novos casos, o que representa 25% dos cânceres em mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Por isso, a prevenção é peça-chave na luta contra a doença.

Sem causas específicas, o câncer de mama possui alguns fatores de risco, ou seja, situações que podem facilitar o surgimento da doença. Entre eles, estão: obesidade e sobrepeso, sedentarismo, alcoolismo e tabagismo, não ter tido filhos, primeira menstruação antes de 12 anos, parar de menstruar após os 55 anos e histórico familiar de câncer de mama e ovário.

Diante da doença, o paciente pode perceber alguns sintomas que merecem a atenção. Na fase inicial do câncer de mama, ele pode ser percebido por meio de mudanças geradas nas mamas, como, por exemplo, nódulos fixos e, geralmente, indolores que podem surgir na região dos seios ou axilas; diferença na cor da pele das mamas, deixando a superfície avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; alterações no mamilo, que pode, ou não, apresentar saída de secreção e pequenos nódulos na região da axila e pescoço.

Durante todo o ano, independente das datas especiais, as mulheres podem agendar mamografias no Ceonc pelo SUS. Para isso, basta entrar em contato com o Ceonc pelos telefones (45) 3324-4116, em Cascavel e (46) 3055-6161, em Francisco Beltrão.