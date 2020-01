ACIFI faz entrega surpresa de carro 0 km marcada por emoção

A entrega do Renault Kwid zero-quilômetro da campanha Natal Sonho Dourado foi marcada por muita emoção nesta quarta-feira (15). Moradora de Foz do Iguaçu, Melina Carvalho ganhou o grande prêmio da promoção realizada pela ACIFI (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu). “Eu nem acredito. Estou muito feliz!”, disse a sortuda ao receber as chaves do carro.

A surpresa aconteceu no Supermercado Líder, na Vila A, onde a felizarda fez a compra da sorte. Convidada pelos pais para ir almoçar no estabelecimento, a jovem foi surpreendida ao ouvir o seu nome ser anunciado no sistema de som. “Mirei na TV e ganhei um lindo carro”, disse a farmacêutica.

Ao entregar o grande prêmio, o presidente da ACIFI, Faisal Ismail, destacou os números da campanha, apontada como um grande incentivo para aquecer as vendas do comércio. “Foram mais de cinco mil prêmios distribuídos na cidade inteira ao longo de dois meses. É uma satisfação ter mobilizado nesta terceira edição mais de 300 empresas e entregue mais de 800 mil raspadinhas”, frisou.

O presidente do Conselho Superior da ACIFI, Walter Venson, agradeceu a todas as empresas participantes (associadas e não associadas à entidade) e consumidores que prestigiaram a promoção. “Investimos cerca de R$ 350 mil na realização da campanha. Agradecemos e parabenizamos a todos por acreditar no associativismo e agora comemorar esse sucesso”, afirmou.

Além do carro zero-quilômetro, foram sorteados 15 televisores smart (via extração da Loteria Federal). Outro diferencial foi a distribuição de prêmios instantâneos das “raspadinhas”, como vale-compras, ingressos para o Cine Cataratas, casquinhas do Chiquinho Sorvetes e canecas personalizadas.

A campanha Natal Sonho Dourado representou um investimento superior a R$ 300 mil para movimentar a economia e contou com a participação de 300 empresas e a distribuição de cerca de 800 mil “raspadinhas”. A edição deste ano teve apoio do Sicoob, Parque das Aves, Blue Park, Cine Cataratas, Renault Open Veículos, Chiquinho Sorvetes e CCIA Imóveis.