O mês de junho começou sangrento, com uma série de acidentes pelas rodovias do Paraná. No fim da tarde desta segunda-feira (1º), uma colisão na PR-180, em Juvinópolis, distrito de Cascavel, matou um rapaz e deixou um casal ferido.

A densa neblina dificultou até o acesso das equipes de socorro. Uma caminhonete bateu em um Sandero.