Acidente na BR 277 mata moradora de São Miguel do Iguaçu

O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (31), no km 680 da BR-277.

A condutora moradora de São Miguel do Iguaçu, seguia sentido Medianeira com um veículo CRV de cor preta, quando atingiu a traseira da carreta. Com o impacto da batida ela não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local.

O motorista da carreta disse aos policiais que escutou um estouro, e achou que fosse um pneu, porém resolveu parar e ver o que de fato teria acontecido, quando acabou vendo que o veículo teria batido na traseira de sua carreta.

Equipes de resgate da Ecocataratas e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, porém nada puderam fazer além de constar óbito. A carreta foi apreendida pela PRF, pois apresentava irregularidades.

O corpo foi encaminhado para o IML de Foz do Iguaçu.

Com informações do Portal Costa Oeste