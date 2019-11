Acidente na BR-163 mobiliza helicóptero do Consamu

O transporte aeromédico do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste) foi mobilizado na manhã desta quinta-feira(7), para atender a uma vítima de um acidente na BR-163 perto de Capitão Leônidas Marques.

De acordo com informações do Consamu, a uma vítima ficou presa às ferragens de um caminhão que capotou numa curva na rodovia.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o veículo com placas de Santa Catarina seguia o fluxo na rodovia sentido Lindoeste a Capitão Leônidas Marques e ao atingir o Km 139 saiu de pista e capotou, a causa provável é de velocidade incompatível com a via.

Os socorristas tiveram muito trabalho para retirar a vítima das ferragens. Após a retirada, a vítima com ferimentos leves foi estabilizada e transportada ao Hospital Municipal de Capitão Leônidas Marques.

Ainda não foi divulgada a identidade da vítima.

Matéria atualizada às 11h20.