ACIC quer soma de forças para elaborar planejamento estratégico

Envolver todos os segmentos que fazem da Acic uma das maiores e mais atuantes entidades empresariais do Paraná e do Sul do Brasil. É o que busca planejamento estratégico que a entidade começa a desenvolver dentro do programa de atividades de um projeto de governança iniciado há mais de dois anos. Para dar encaminhamento aos trabalhos e para que os resultados sejam os melhores possíveis, a associação comercial conta com consultoria especializada.

O suporte vem do consultor Henry Troglio, de Foz do Iguaçu, que acumula anos de experiências nesse tipo de atividade. “O planejamento é colaborativo e participativo, por isso queremos contar com a colaboração de todos”, afirma o presidente Michel Vitor Alves Lopes.

O planejamento estratégico é um exercício de buscar respostas, segundo Henry. Todavia, antes disso, é preciso ter certeza de que serão feitas as perguntas certas, e é justamente essa a premissa central do checklist, ressalta o consultor.

O checklist é inspirado em um modelo usado pela Kraft Heinz para esgotar as possibilidades de questões relacionadas às áreas de uma organização que influenciarão diretamente a concretização dos objetivos nos próximos anos, definindo antecipadamente quais as perguntas-chave que vão orientar o planejamento estratégico da Acic.

O objetivo é fazer uma análise prévia de cenário – antes de começar o planejamento – para auxiliar a diretoria Executiva da Acic a enxergar os principais gargalos e desafios que ela precisa resolver nos próximos anos, para que se atinjam os objetivos esperados nesse período.