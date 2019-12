Acessos à BR-277 serão fechados em Foz do Iguaçu

Com objetivo de reduzir o índice de acidentes e promover maior segurança aos usuários da BR-277 em Foz do Iguaçu, a Ecocataratas com autorização do DER/PR, juntamente com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizará o fechamento de alguns acessos nesta sexta-feira (13) a partir das 22h.

Os locais na BR-277 que serão fechados são:

• Retorno localizado no Km 723+900, próximo ao Rafain.

• Retorno localizado no Km 726, Trevo do Charrua.

• Acesso provisório localizado no Km 726 – sentido Cascavel – utilizado para desvio de tráfego durante as obras do viaduto Costa e Silva.

Esta ação estava prevista no projeto executivo do viaduto com programação de fechamento após a liberação ao tráfego no viaduto.

A orientação é para que os motoristas que trafegam no sentido Foz do Iguaçu a Cascavel utilizem o retorno do viaduto da Av. Costa e Silva.

Aqueles que trafegam no sentido oposto, ou seja, de Cascavel para Foz do Iguaçu e desejam retornar, deverão fazer o retorno utilizando o viaduto da Av. Paraná.