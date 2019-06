Ação integrada apreende cigarros contrabandeados do Paraguai

Foz do Iguaçu/PR – Policiais Federais e da Força Nacional realizando policiamento embarcado na noite de ontem (17), avistaram uma embarcação clandestina feita de madeira e propulsada a remos atravessando o rio Paraná para esta cidade.

Realizada a abordagem, os policiais detiveram dois homens de nacionalidade paraguaia, residentes em Ciudad del Este/PY e constaram a bordo uma carga de diversas caixas de cigarros que foram apreendidos.

No deslocamento com a embarcação apreendida, a mesma afundou devido ao excesso de carga.

Os dois tripulantes detidos e o que sobrou da carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal para as providências legais.