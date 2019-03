Ação educativa orienta motociclistas e pedestres em Cascavel

Durante a manhã dessa quinta-feira (21), agentes da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito) realizaram ações educativas com motociclistas e pedestres. A primeira ação foi realizada na Rua Barão do Cerro Azul, próximo ao Centro Esportivo Ciro Nardi, com abordagem educativa específica para motociclista, projeto Moto Segura.

Segundo a Cettrans, ano passado houve um aumento de 62,5% de óbitos de motociclistas no perímetro urbano da cidade. Durante a abordagem, motociclistas foram orientados sobre o uso correto do capacete, jugular fechada, viseira baixada, vestimenta e calçados adequados, além dos cuidados no transitar e muita atenção.

“Não podemos admitir que pessoas se machuquem no trânsito por falta de informação, assim, realizamos cotidianamente atividades de orientação e conscientização na via pública. Hoje, os motociclistas e demais condutores foram orientados a seguirem as normas de segurança e transitarem com segurança”, explica Luciane de Moura, coordenadora de Educação de Trânsito da Cettrans.

Após, outra ação foi realizada na Rua Afonso Pena, próximo à Rua Mato Grosso. Condutores foram orientados sobre a importância do cinto de segurança e o quanto o celular tira a atenção no trânsito. Também foram orientados sobre como utilizar as rotatórias, além de outras dúvidas.